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Министр обороны Нидерландов сообщил о поставке F-16 на Украину

Фото: lockheedmartin.com

Нидерланды отправили на Украину первую партию истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс после визитов в Киев и Харьков. По его словам, остальные военные самолеты будут поставлены в ближайшее время.

«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину… Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», – уточнил в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов выведут из эксплуатации все старые истребители F-16 и заменят их на более новые F-35. Старые F-16 решено отдать Украине. Всего страна обещала передать Киеву 24 боевых самолета.

Амстердам, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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