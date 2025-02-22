За прошедшие сутки российские войска в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской народной республике. Как сообщается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, успеха добились подразделения западной группировки.

В ходе боев на этом направлении также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Тополи, Кондрашовка, Голубовка, Новая Кругляковка, Боровая, Шийковка в Харьковской области и Ямполь в Донецкой народной республике, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Самые серьезные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка в ДНР.

На этом направлении ВСУ потеряли свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль «MaxxPro», пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

За сутки на всех направлениях общие потери ВСУ составили более тысячи военнослужащих и иностранных наемников.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые авиационные бомбы «Hammer», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube