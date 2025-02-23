Трамп уверен, что договоренностей по Украине можно достичь уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп уверен, что договоренностей по завершению конфликта на Украине можно достичь уже на этой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, американский президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец конфликту.
«И он (Трамп – прим. ред.) твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – сообщила прессе Левитт, отмечает РИА «Новости».
Пресс-секретарь добавила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц в эти выходные работает круглосуточно для достижения соглашения и окончания конфликта на Украине.
Левитт отметила, что Трамп стремится к миру и хочет, чтобы невинные люди прекратили умирать. Это его главная цель прямо сейчас, подчеркнула она.
Напомним, 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону. Разговор длился полтора часа. Вопрос урегулирования на Украине был в числе главных тем, напоминает «Российская газета».
Вашингтон, Елена Васильева
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