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Воскресенье, 23 февраля 2025, 07:54 мск

Новости Конфликт на Украине

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Трамп уверен, что договоренностей по Украине можно достичь уже на следующей неделе

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уверен, что договоренностей по завершению конфликта на Украине можно достичь уже на этой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, американский президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец конфликту.

«И он (Трамп – прим. ред.) твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – сообщила прессе Левитт, отмечает РИА «Новости».

Пресс-секретарь добавила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц в эти выходные работает круглосуточно для достижения соглашения и окончания конфликта на Украине.

Левитт отметила, что Трамп стремится к миру и хочет, чтобы невинные люди прекратили умирать. Это его главная цель прямо сейчас, подчеркнула она.

Напомним, 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону. Разговор длился полтора часа. Вопрос урегулирования на Украине был в числе главных тем, напоминает «Российская газета».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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