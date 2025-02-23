Армия России освободила ещё два населенных пункта в ДНР

За прошедшие сутки российские войска в результате решительных наступательных действий освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, общие потери ВСУ за последние 24 часа составили почти 1000 военнослужащих и иностранных наемников.

В ведомстве уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике противника около Северска, Дроновки, Верхнекаменского, Новомарково, Белогоровки, Часова Яра, Ступочек и Константиновки.

На этом направлении потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение Новоандреевки в ДНР, а также ударили по силам противника в районах 9 населенных пунктов. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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