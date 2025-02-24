Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Тополи в Купянском районе Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Кроме того, в течение прошедших суток ВС РФ нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ в 127 районах.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области», – говорится в сообщении.

Также бойцы группировки поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ и теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки в ЛНР. В результате уничтожены до 200 украинских боевиков, боевая бронемашина, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Разбиты станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Потери противника на всех направлениях за сутки составили до 925 боевиков.

Силы противоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 71 беспилотник самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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