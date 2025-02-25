Трамп назвал странным предложение восстанавливать Украину деньгами США

Президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос, готовы ли Соединенные Штаты участвовать в восстановлении Украины, и, фактически, ответил на него отрицательно.

«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около $350 млрд [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад», – сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Белом доме, передает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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