Сергей Лукьяненко: «США будут кушать Европу вместо нас. Европе больно и обидно»

Президент США Дональд Трамп накануне оптимистично оценил ход переговоров с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта и перспективы совместных проектов. По его словам, сделки будут заключены очень скоро. Соцсети наполнились комментариями россиян по этой теме. Свое развернутое мнение изложил на странице «ВКонтакте» известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

«Поскольку сейчас главным ньюсмейкером является товарищ Трамп, то давайте я вам объясню все, что происходит.

США для сохранения лидерства в той или иной форме необходима страна (территория) под разделку. Страна-донор. В прошлый раз такой страной выступил СССР. В двадцатые годы XXI века планировалась Россия. Но – внезапно отказалась, как заяц из анекдота :)

Стран, которые позволили бы гегемону существовать, всего три (всякие арабские, азиатские, африканские – на один укус). Есть Россия, есть Китай, есть Евросоюз. Россия, как я уже сказал, ответила: «Нет», потянулась – и оказалось, что это вовсе не жирный заяц, а исхудавший, но зубастый и жилистый медведь. Китай, продолжая улыбаться, открыл рот пошире – и оказалось, что зубы у панды – во какие! А симпатичная шерстка – твердая и колючая.

Что же касается Евросоюза... ну вы помните, да, как его внезапно покинула Великобритания, страна США близкая и умная? Я уже тогда все понял про Европу, и сказал, а вы?

В общем, США неудобно, конечно же, но придется кушать Европу. Вырезать аппетитные заводы и фирмы, ресурсы, мозги, все прочее.

С Россией у США есть лишь одно непримиримое противоречие – мы можем им устроить сплошной Фоллаут. Они нам, впрочем, тоже. Наверное. Но если серьезно – и они, и мы этого делать первыми не собираемся. Так что с этим «можно жить», что прекрасно понимает хороший бизнесмен Трамп.

А с Европой у нас теперь непримиримое противоречие куда сильнее. Они понимают, что их будут кушать вместо нас. Им больно и обидно. Понимаем, сочувствуем.

Где-то между нами и Европой болтается некоторое количество стран и территорий, которые радостно сменили сферы влияния... а теперь осознают (или еще нет) что размер имеет значение, и вес залпа – тоже. Их в большой политике принимать в расчет нужно, но не важно.

Теперь товарищ Трамп. Он патриот США и будет делать все, чтобы США было хорошо. С пониманием, уважаем патриотизм, если он не против нас.

Думать, что Трампу нужны деньги, – это глупо, это как малышу мечтать «стану взрослым, буду есть только торты». Трамп денег заработал, просадил и снова заработал столько, что многим странам не снилось. Трамп чудом выжил при покушении – и понял, что судьба дает ему шанс стать спасителем страны и вписать себя во все учебники.

Трампу нужно в ИСТОРИЮ. Стать тем, кого будут когда-нибудь печатать на долларах :) Вот это его порадует, вот это его греет – Нобелевская премия мира, восхищение родной страны и уважение других БОЛЬШИХ ИГРОКОВ. В то, что Россия спит и видит, как бы пульнуть по Штатам ракетами, он не верит, он не дурак.

Так что, конечно, с товарищем Трампом можно говорить и договариваться. С полным пониманием, что он за свои интересы, и бизнесмен прекрасный. И я уверен, что наше руководство это понимает – иначе бы Трамп не начал договариваться.

Хотите спросить, что будет с Украиной?* Не особо важно в масштабе десятилетия. Но – все цели и задачи СВО будут достигнуты.

Хотите спросить, что будет с Европой? О, там все будет интереснее, но вперед забегать не стану, не вовремя озвученное пророчество уничтожает само себя. :)

С нами, а также с Китаем и, разумеется, США все будет хорошо – если не наделаем ошибок. Размер имеет значение.

* Я не удивлюсь, если ряд умных (должны же они там быть) украинских политиков и военных, осознав, к чему там все идет, сделают тот выбор, который от них ожидали три года назад. И поймут, что стать частью России – единственное спасение от альтернативы, которую Трамп обрисовал очень четко. Такой трюк в своей истории окраинные земли Руси уже проворачивали, и успешно.

Горе побежденным – этого правила никто не отменял и не отменит. А историю напишут победители».

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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