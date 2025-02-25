В Курской области группировка войск «Север» в ходе наступательных действий нанесла удары по формированиям 14 бригад и полков ВСУ в районах 13 населенных пунктов и отразила две контатаки противника. В течение прошедших суток украинские силы лишились на Курском направлении более 220 боевиков, двух танков и другой военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вместе с тем авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов курского приграничья. Также под удар попали силы ВСУ около шести населенных пунктов Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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