Армия России освободила еще два населенных пункта в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили села Орловка и Погребки в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, нанесено поражение формированиям 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный. При этом были отражены три контратаки противника.

В то же время ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах 13 населенных пунктов курского приграничья, а также на территории Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», – уточнили в военном ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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