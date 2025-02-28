Система ПВО сбила 22 боевых дрона над пятью регионами России

Сегодня ночью ВСУ атаковали с помощью дронов пять регионов России. Система противовоздушной обороны перехватила 22 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: восемь БПЛА – над территорией Орловской области, семь БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Смоленской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Кроме того, ночью в аэропорту Шереметьево был введен план «Ковер». К утру все ограничения в воздушной гавани были сняты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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