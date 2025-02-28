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Пятница, 28 февраля 2025, 14:09 мск

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Потери ВСУ в Курской области превысили 64 тысячи боевиков

Фото Минобороны РФ

В Курской области потери вооруженных формирований Украины после вторжения на российскую территорию превысили 64 тысячи военнослужащих и иностранных наемников. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что только за последние сутки в боях по освобождению Новой Сорочины и в наступательных действиях в районах других населенных пунктов ВСУ потеряли более 240 военнослужащих. Также уничтожены бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в т.ч. САУ «Богдана», шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа 2024 года противник потерял более 64075 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров, 2084 боевые бронированные машины, 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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