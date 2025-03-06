Пентагон не стал комментировать приостановку предоставления разведданных Украине

Пентагон не стал комментировать вопросы журналистов об остановке предоставления разведданных Киеву.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США перестали делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.

В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.

Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Британии делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.

При этом, как отмечает РИА Новости, приостановку поставок военной помощи Украине, Пентагон подтверждает. Это касается всего, что не дошло до Украины до утра вторника на этой неделе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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