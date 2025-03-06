При ударе ВСУ по Донецку ранены три человека

Украинские войска минувшей ночью обстреляли Донецк. В результате атаки пострадали две женщины и мужчина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем тг-канале.

По его данным, ВСУ около 04:00 нанесли удар по Киевскому району. «По предварительной информации, в результате варварского обстрела осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 годов рождения, а также мужчина 1963 года рождения», – написал градоначальник.

Кулемзин добавил, что из-за обстрела в нескольких многоквартирных домах повреждено остекление. Также, по данным СМИ, повреждения получили как минимум пять гражданских автомобилей.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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