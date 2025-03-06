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Четверг, 6 марта 2025, 12:41 мск

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В Кривом Роге в гостинице «Искандером» уничтожены французские наемники

Фото: Минобороны РФ

Три десятка французских наемников уничтожены ударом «Искандера» по одной из местных гостиниц. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс решает».

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что первыми на место «прилета» прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.

«Приехавшие медики подписывали бумаги о неразглашении. Эвакуация выживших была очень быстрой», – написал подпольщик в своем Telegram-канале.

Украина попадание по гостинице подвтерждает, но называет другие данные – четыре человека погибли и более 30 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного Россией в среду вечером по украинскому городу Кривой Рог. «Попадаение произошло в четырехэтажный отель. Незадолго до этого там разместили иностранных гуманитарных работников из США и Великобритании», – сообщил Владимир Зеленский, по словам которого, эти люди выжили.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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