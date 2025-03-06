Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль поселок Андреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

На остальных направлениях фронта российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение. ВСУ продолжают нести потери живой силы и техники.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1270 боевиков и наемников, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения БПЛА и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, три реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также 67 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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