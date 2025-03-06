российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 марта 2025, 13:12 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия освободила Андреевку в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль поселок Андреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

На остальных направлениях фронта российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение. ВСУ продолжают нести потери живой силы и техники.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1270 боевиков и наемников, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения БПЛА и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, три реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также 67 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

США запретили Великобритании делиться с Киевом данными разведки / Европейская компания готова заменить спутниковую связь Starlink на Украине / На Курском направлении 12 боевиков ВСУ сдались в плен / ВС РФ в ходе наступления освободили Новую Сорочину в Курской области / Авиация и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам на Украине / Российская армия продвинулась на всех направлениях в зоне СВО / Без помощи США у Киева уже летом закончатся боеприпасы и оружие / На Курском направлении ВСУ потеряли более 250 боевиков и три танка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,