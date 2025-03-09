Франция намерена вооружать Киев за российские деньги

Франция намерена в 2025 году направить Украине вооружения на сумму €195 млн за счет России. Речь идет об использовании денег, полученных с доходов от замороженных российских активов, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью воскресной газете La Tribune Dimanche.

«В этом году, используя доходы от замороженных российских активов, мы окажем поддержку Киеву на сумму в €195 млн, – цитирует французского министра ТАСС. – В пакет военной помощи войдут снаряды калибра 155 мм и управляемые бомбы AASM, которые могут использовать поставленные Украине истребители Mirage 2000».

Лекорню также добавил, что Париж будет «продолжать заменять устаревшую технику, которая будет направляться Киеву». Министр уточнил, что речь идет, в частности, о колесных танках AMX-10RC и легких броневиках VAB, появившихся на вооружении Франции в 1970-х годах.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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