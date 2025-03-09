Армия России продолжает наступление в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль Константинополя в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, Западная, Центральная и Южная группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

За минувшие сутки потери киевского режима составили свыше 1360 боевиков и наемников, семь броневиков, 35 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, две пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS, радиолокационная станция RADA, семь складов боеприпасов и военно-технического имущества, также уничтожен узел связи.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены управляемая авиабомба JDAM и два реактивных снаряда HIMARS, а также 228 БПЛА самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube