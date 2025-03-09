На Западе многие критикуют действия Владимира Зеленского, сообщают иностранные СМИ. Но звучит эта критика за глаза.

Указывается, что публичные заявления представителей европейских стран отличаются от тех оценок, которые они публично дают в отношении Зеленского.

Такие сомнения, как правило, высказываются вполголоса и за закрытыми дверями, пишут СМИ.

В то же время президент США Дональд Трамп, который разделяет подобные взгляды, эффектно преподнес их в открытую во время встречи в Овальном кабинете.

Ранее в западных СМИ со ссылкой на экспертов также появлялась информация, что Зеленский является препятствием на пути мирного урегулирования ситуации на Украине, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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