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Воскресенье, 9 марта 2025, 14:55 мск

Новости Конфликт на Украине

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На Западе тайно критикуют Зеленского

На Западе многие критикуют действия Владимира Зеленского, сообщают иностранные СМИ. Но звучит эта критика за глаза.

Указывается, что публичные заявления представителей европейских стран отличаются от тех оценок, которые они публично дают в отношении Зеленского.

Такие сомнения, как правило, высказываются вполголоса и за закрытыми дверями, пишут СМИ.

В то же время президент США Дональд Трамп, который разделяет подобные взгляды, эффектно преподнес их в открытую во время встречи в Овальном кабинете.

Ранее в западных СМИ со ссылкой на экспертов также появлялась информация, что Зеленский является препятствием на пути мирного урегулирования ситуации на Украине, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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