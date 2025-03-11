Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии пройдут без Зеленского

Владимира Зеленского не будет на встрече американской и украинской делегаций, которая пройдет 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом говорится в ежедневном графике, который Госдепартамент опубликовал в понедельник, передает ТАСС.

«12:00 по местному времени. Госсекретарь Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде (Саудовская Аравия)", – отмечается в документе.

В понедельник Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Украинская делегация встретится с американской, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине.

По словам специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, встреча в Джидде, запланированная на вторник, позволит достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Джидда, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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