российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 марта 2025, 12:35 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

У Киева больше нет ракет ATACMS

Украина больше не располагает тактическими ракетами ATACMS, сообщает агентство AP со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

США передали Киеву менее 40 таких ракет, и их запасы иссякли в конце января, заявил американский чиновник. Бывший министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные представители Пентагона ранее подчеркивали, что ATACMS предоставляются в ограниченном количестве, а приоритет отдается другим видам вооружений, напоминает ТАСС.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Конфликт на Украине,