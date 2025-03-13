У Киева больше нет ракет ATACMS

Украина больше не располагает тактическими ракетами ATACMS, сообщает агентство AP со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

США передали Киеву менее 40 таких ракет, и их запасы иссякли в конце января, заявил американский чиновник. Бывший министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные представители Пентагона ранее подчеркивали, что ATACMS предоставляются в ограниченном количестве, а приоритет отдается другим видам вооружений, напоминает ТАСС.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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