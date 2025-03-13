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Четверг, 13 марта 2025, 15:08 мск

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ВС РФ улучшили положение на всех направлениях в зоне СВО

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. Подразделения группировок войск продвинулись в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки боев ВСУ потеряли свыше 1,1 тыс. военнослужащих, два танка и другую боевую технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Северная группировка войск нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» наступают в Харьковской области и в ДНР. Южная, Восточная и Центральная группировки войск бьют по врагу в ДНР. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

За сутки потери киевского режима составили 1190 боевиков и наемников, два танка, 15 броневиков, 28 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы JDAM и два реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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