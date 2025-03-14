Российские военные нарастили темпы продвижения к Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска нарастили темпы продвижения на этом участке фронта и приближаются к границе с Днепропетровской областью», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

Рогов также отметил, что после освобождения села Днепроэнергия на юге ДНР российские бойцы ведут наступление на другие занятые ВСУ села.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Днепроэнергией 12 марта. Это село расположено севернее Великой Новоселки, на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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