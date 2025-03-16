Макрон: Европа может направить миротворцев на Украину без согласия России

Европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien.

Он отметил, что если Украина попросит союзные силы присутствовать на ее территории, то решение России не будет иметь значения. Макрон уточнил, что речь идет о размещении нескольких тысяч военнослужащих, которые будут помогать в обучении украинских сил и показывать долгосрочную поддержку.

После неформального саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страны, участвующие в инициативе, готовы создать коалицию для защиты украинской сделки и обеспечения мира. Франция и Великобритания намерены представить Дональду Трампу концепцию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова принять участие в размещении миротворцев на Украине и в обеспечении безопасности, напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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