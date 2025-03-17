Российские войска освободили село Степовое в Запорожской области

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника. За минувшие сутки российская армия взяла под контроль Степовое в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.

Западная, Южная, Центральная и Восточная группировки войск улучшили тактическое положение и бьют по врагу в Донецкой Народной Республике. На Харьковском направлении теснит врага группировка войск «Север».

За сутки потери киевского режима составили свыше 1,2 тыс. боевиков и наемников, шесть броневиков, в том числе американский БМП «Bradley», 49 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, центру подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиабомбы JDAM и 177 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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