Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. На этом направлении российские бойцы нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Старой Николаевки, Новооленовки, Ульяновки и Северска.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Щербаки в Запорожской области. На этом направлении ВС РФ бьют по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск в Запорожской области, Днепровское и Никольское в Херсонской области.

Остальные группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

За сутки потери киевского режима составили более 1395 боевиков и наемников, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA, четыре станции РЭБ, уничтожены три склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены управляемая авиабомба JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 73 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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