Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль село Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что в результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников.

В общей сложности за последние сутки киевский режим потерял свыше 1325 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, боевую разведывательную машину «Dingo», 31 автомобиль, 16 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Верба», пять станций РЭБ, радиолокационную станцию RADA, уничтожены три склада боеприпасов и склад горючего.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиабомбы JDAM и 78 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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