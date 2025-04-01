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Вторник, 1 апреля 2025, 11:00 мск

Новости Конфликт на Украине

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Число пострадавших при атаке БПЛА в Горловке выросло до 15

Число мирных жителей, пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, достигло 15 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Удар дрона пришелся по рейсовому автобусу, в котором находились люди. Атака произошла утром 1 апреля в центре города на площади Победы. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате атаки БПЛА пять человек получили ранения средней степени тяжести. Еще у семи человек легкие ранения, они будут проходить амбулаторное лечение, уточнил он.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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