Минобороны: ВСУ продолжают ежедневно бить по энергообъектам России

Минобороны России заявило, что ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры за минувшие сутки. В результате удара украинских боевиков в Белгородской области без света остались более 1200 человек.

Согласно сводке ведомства, утром 31 марта в Запорожской области украинский беспилотник сбросил не менее четырех боеприпасов на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Твария-Энерго»). Из-за атаки было прекращено электроснабжение бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.

В тот же день в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции в населенном пункте Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. В результате без электроснабжения остались более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района.

«Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», – подчеркнули в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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