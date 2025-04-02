ВСУ дважды намеренно атаковали энергообъекты в России

За последние сутки украинские военные дважды ударили по объектам энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Ночью 2 апреля атаке подверглась подстанция в районе поселка Клюква в Курской области. В результате произошло отключение трансформатора, без света остались более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе.

Кроме того, около трех часов ночи в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии. Без электроснабжения остались более 300 потребителей.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре», – подчеркнули в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube