Армия России уничтожила центр управления ударными дронами ВСУ дальнего действия

Российские военнослужащие разгромили центр управления ударными беспилотниками ВСУ дальнего действия в Дружковке Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его сведениям, в Дружковке были поражены командный пункт ударных БПЛА и батальон беспилотных систем.

В результате удара была уничтожена значительная часть беспилотников дальнего действия и пункты управления БПЛА. Также ликвидированы не менее 20 военнослужащих ВСУ, уточнил Рогов в комментарии ТАСС.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки авиация и артиллерия разбомбили цех сборки дронов для ВСУ и центр подготовки операторов БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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