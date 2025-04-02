ВС РФ нанесли удары по заводу сборки дронов для ВСУ и центру подготовки операторов БПЛА

Российские силы продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки авиация и артиллерия разбомбили цех сборки дронов для ВСУ и центр подготовки операторов БПЛА. Киевский режим потерял свыше 1,2 тыс. боевиков и несколько десятков боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах», – говорится в сообщении.

Группировки войск российской армии улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также нанесли поражение формированиям 36 бригад ВСУ, трех штурмовых полков и полка беспилотных авиационных комплексов.

За сутки украинская армия потеряла свыше 1,2 тыс. военнослужащих, три танка, три БТР, четыре броневика, 20 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Кроме того, средствами ПВО перехвачены две управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд «Ураган» и 177 беспилотников самолетного типа, отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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