Средства ПВО за ночь перехватили более 100 беспилотников

Ночь ВСУ атаковали Россию с применением более 100 беспилотников. Система противовоздушной обороны сбила вражеские дроны над 11 регионами РФ. По предварительным данным, пострадавших нет.

«За период с 21.00 мск 3 апреля по 05.00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.

34 дрона сбили над территорией Курской области, 30 – над территорией Орловской области, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по три БПЛА перехвачены в Тамбовской и Московской областях, два – над территорией Брянской области и по одному в Воронежской и Тульской областях.

По предварительной информации, пострадавших в результате ночного налета нет. Оперативные службы работают на местах падения обломков.

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на время работы средств ПВО ввели временные ограничения. Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы и ближайших городов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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