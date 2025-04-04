Средства ПВО за ночь перехватили более 100 беспилотников

Ночь ВСУ атаковали Россию с применением более 100 беспилотников. Система противовоздушной обороны сбила вражеские дроны над 11 регионами РФ. По предварительным данным, пострадавших нет.
«За период с 21.00 мск 3 апреля по 05.00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.
34 дрона сбили над территорией Курской области, 30 – над территорией Орловской области, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по три БПЛА перехвачены в Тамбовской и Московской областях, два – над территорией Брянской области и по одному в Воронежской и Тульской областях.
По предварительной информации, пострадавших в результате ночного налета нет. Оперативные службы работают на местах падения обломков.
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на время работы средств ПВО ввели временные ограничения. Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы и ближайших городов.
Москва, Зоя Осколкова
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