ВСУ нанесли новые удары по объектам энергетики в России

Вооруженные формирования Украины нанесли новые удары по энергетическим объектам на территории России, вопреки договоренностям о моратории. Как сообщили в Минобороны РФ, за прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак, большинство из которых пришлись на Брянскую область.

Так, 3 апреля в 23:28 мск в пгт. Белая Березка Трубчевского района в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден газопровод низкого давления. Там же 4 апреля в 00:36 мск был поврежден внутренний газопровод низкого давления МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В обоих случаях было сорвано газоснабжение бытовых абонентов.

Вместе с тем, 4 апреля в 07:10 и 08:00 мск также в Брянской области в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» без электроснабжения остались бытовые потребители Климовского района.

В г. Котовск Тамбовской области 4 апреля 05:05 мск украинский беспилотник повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Тамбов», в итоге – прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

В Липецкой области 4 апреля в 08:10 мск в результате украинский беспилотник ударил по энергообъекту в Новониколаевке филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго», в результате чего было прервано электроснабжение бытовых потребителей в Липецком районе.

«ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов с 18 марта т.г.», – констатировали в Минобороны России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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