Российские войска продолжают разгром противника на Курском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 190 боевиков, танк и другую бронетехнику. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня», – говорится в сообщении.

Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Кондратовка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Приволье, Садки и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БпЛА», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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