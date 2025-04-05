российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 апреля 2025, 14:10 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ активизировали удары по энергообъектам России

За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщает Министерство обороны РФ, большинство ударов были осуществлены Брянской и Белгородской областям.

В частности, Брянская область была атакована пять раз, в результате чего повреждения получили объекты ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» с последующим прекращением энергоснабжения в Климовском и Севском районах, а также в Новом Ропске. В Случевске пришлось эвакуировать население после обрыва проводов высоковольтной линии и обесточивания трансформаторной подстанции.

В Белгородской области ударам подверглись объекты ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» в Краснояружском, Грайворонском и Белгородском районах.

Вместе с тем были атакованы энергообъекты в Смоленской, Липецкой, Воронежской и Херсонской областях, а также в г. Кременная Луганской Народной Республики

«Таким образом, с утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», – констатировало Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ нанесли удар по месту проведения военного совещания в Кривом Роге / Над Брянской областью снова уничтожены украинские беспилотники / Российские войска помешали ВСУ вывести военные корабли из морского порта в Николаеве / Пятеро жителей Белгородской области получили ранения после атак ВСУ / МИД России констатировал нежелание «киевской хунты» прекратить огонь / Россия надолго останется угрозой для НАТО – генсек альянса / Вашингтон рассчитывает на скорый прогресс в урегулировании конфликта на Украине / ВС РФ за неделю освободили 8 населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,