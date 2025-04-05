ВСУ активизировали удары по энергообъектам России

За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщает Министерство обороны РФ, большинство ударов были осуществлены Брянской и Белгородской областям.

В частности, Брянская область была атакована пять раз, в результате чего повреждения получили объекты ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» с последующим прекращением энергоснабжения в Климовском и Севском районах, а также в Новом Ропске. В Случевске пришлось эвакуировать население после обрыва проводов высоковольтной линии и обесточивания трансформаторной подстанции.

В Белгородской области ударам подверглись объекты ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» в Краснояружском, Грайворонском и Белгородском районах.

Вместе с тем были атакованы энергообъекты в Смоленской, Липецкой, Воронежской и Херсонской областях, а также в г. Кременная Луганской Народной Республики

«Таким образом, с утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», – констатировало Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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