Украинские СМИ сообщили о российском ударе по Киеву и Сумам

Сегодня утром российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву, а также атаковала с помощью беспилотников промышленную инфраструктуру Сум, утверждают украинские СМИ.

Как сообщается, в столице Украины произошли пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Разрушено несколько производственных и складских зданий.

Вместе с тем удар был нанесен также по промышленной инфраструктуре Сум. Повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

Из публикаций украинских СМИ следует, что также были атакованы объекты в Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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