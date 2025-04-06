российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 6 апреля 2025, 10:13 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские СМИ сообщили о российском ударе по Киеву и Сумам

Сегодня утром российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву, а также атаковала с помощью беспилотников промышленную инфраструктуру Сум, утверждают украинские СМИ.

Как сообщается, в столице Украины произошли пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Разрушено несколько производственных и складских зданий.

Вместе с тем удар был нанесен также по промышленной инфраструктуре Сум. Повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

Из публикаций украинских СМИ следует, что также были атакованы объекты в Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

За ночь над регионами России сбили 11 украинских беспилотников / В столице Мордовии введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников / Потери ВСУ на курском направлении превысили 72 тысячи боевиков / Армия России атаковала военный аэродром и цех сборки беспилотников ВСУ / ВСУ активизировали удары по энергообъектам России / ВС РФ нанесли удар по месту проведения военного совещания в Кривом Роге / Над Брянской областью снова уничтожены украинские беспилотники / Российские войска помешали ВСУ вывести военные корабли из морского порта в Николаеве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,