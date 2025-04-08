российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 апреля 2025, 14:14 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали энергообъекты в Курской и Запорожской областях

ВСУ продолжают ежедневно атаковать объекты энергетической инфраструктуры, нарушая прекращение огня. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», – говорится в сообщении.

Так украинский дрон атаковал высоковольтную линию «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС. В результате подача электричества была прекращена.

В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» поврежден радиатор трансформатора.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Запорожье, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,