ВСУ атаковали энергообъекты в Курской и Запорожской областях

ВСУ продолжают ежедневно атаковать объекты энергетической инфраструктуры, нарушая прекращение огня. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», – говорится в сообщении.

Так украинский дрон атаковал высоковольтную линию «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС. В результате подача электричества была прекращена.

В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» поврежден радиатор трансформатора.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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