Российские войска в зоне СВО за минувшие сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, цех по производству беспилотников, а также скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Удары по военным целям наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Вместе с тем российские силы ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM, семь реактивных снарядов системы HIMARS производства США и 102 беспилотника самолетного типа.

Тем временем группировки российских войск в зоне спецоперации продолжили вскрывать оборону ВСУ и теснить противника на ключевых направлениях спецоперации.

По данным ведомства, группировки войск «Запад», «Южная» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и улучшили положение, а группировка «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ.

Общие потери ВСУ за сутки составили не менее 1265 боевиков. Самый значительный урон противнику нанесли подразделения группировки войск «Центр», ударившие по живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Димитров, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Котляровка и Зверево в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили до 410 боевиков, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля «MaxxPro». Также уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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