ВСУ атаковали четыре объекта энергетики в трех регионах России

ВСУ за последние сутки нанесли четыре удара по объектам российской энергетики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Курской области украинские военные атаковали две высоковольтные линии в Большесолдатском и Беловском районах. В результате без света остались жители сел Большое Солдатское, Камышное и Крупец.

В Запорожской области украинский боевой дрон ударил по ветроэнергетической установке Ботиевской ветровой электростанции, которая из-за повреждений снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.

В Ростовской области в результате атаки украинского БПЛА отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». Без электроснабжения оставались около 400 жителей в Каменском районе.

ВСУ ежедневно атакуют российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение публично принятых Владимиром Зеленским обязательств прекращения таких ударов с 18 марта 2025 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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