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Четверг, 10 апреля 2025, 08:26 мск

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Средства ПВО отразили атаку дронов в семи регионах России

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила вражеские беспилотники над территорией семи регионов России. Об этом сообщает Минобороны.

«За период с 20.15 мск 9 апреля по 06.00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

13 дронов сбили над территорией Брянской области, 12 – над Калужской областью, семь – над Курской областью, по четыре БПЛА было уничтожено над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному перехватили над Орловской областью и Подмосковьем.

В семь утра ВСУ вновь атаковали Курскую область. Дежурные средства ПВО сбили еще шесть боевых дронов.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на местах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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