ВСУ за сутки совершили 11 атак на энергообъекты в восьми регионах России

ВСУ продолжают атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры, игнорируя российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам. Об этом заявило Миноборороны РФ.

За прошедшие сутки, по данным ведомства, украинские военные атаковали 11 объектов российской энергетики. Атакам подверглись энергообъекты в восьми регионах.

Так, в Луганской народной республике из-за атаки украинского БПЛА отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО «Россети» – Донбасское ПМЭС. В результате без электроснабжения остался «Стахановский завод ферросплавов». Позднее после удара ВСУ по электроподстанции Антрацит была отключена высоковольтная линия 110 кВ.

В Горловке Донецкой народной республики ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на объект ПАО «Россети».

В Запорожской области из-за атаки беспилотника оборвались провода в пролете опор. В результате отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-Энерго», без электроснабжения осталась мини-котельная.

В Херсонской области атаке БПЛА подверглась электроподстанция Бэхтеры. Повреждения получили трансформаторы, без света остались около 5 тыс. бытовых потребителей в шести населенных пунктах Голопристанского района.

Также ВСУ ударили по объектам энергетики в Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

В частности, в Курской области из-за обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» – без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе.

В Брянской области после атаки украинского БПЛА по энергообъекту Страчево отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Позже дрон ударил по энергообъекту Светово. Из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция. В результате без света остались бытовые потребители в Севском районе.

В Шебекино Белгородской области из-за удара БПЛА поврежден распределительный надземный газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород». Также зафиксирована атака дрона ВСУ по электроподстанции 110 кВ Грайворон.

В Краснодарском крае в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО «Россети Кубань».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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