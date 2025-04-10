Россия примет жесткие меры в ответ шаги Японии по передаче Украине вооружений и военной техники. Об этом заявил МИД РФ. В российском внешнеполитической ведомстве отметили, что Токио, решивший присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, все глубже вовлекается в украинский конфликт.

«Япония на фоне реализуемого курса на ускоренную ремилитаризацию все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического режима в Киеве», – говорится в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что «подобные деструктивные действия, уводящие Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны», чреваты «открытым участием Токио в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями».

«Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях», – предупредил МИД РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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