Россия готова обсуждать с Киевом предложения по урегулированию конфликта на Украине, учитывающие современные реалии. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», – сказал дипломат в ответ на вопрос об условиях прямых переговоров с Украиной, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, Полищук констатировал, что Украина не готова к этому, о чем свидетельствует «поведение киевских властей». «Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор», – напомнил дипломат.

Полищук также заявил, что для России недопустимо повторение сценария с псевдомиротворчеством ОБСЕ на Украине. Также Москва не приемлет иностранную интервенцию, подчеркнул он.

«Сотрудники [ОБСЕ] должны были наблюдать за выполнением Минских соглашений, а на деле они работали на одну из сторон конфликта, занимаясь подтасовкой докладов в пользу Киева и разведывательной деятельностью против Донецка и Луганска», – сказал Полищук.

Он подчеркнул, что «повторение подобного псевдомиротворчества недопустимо, равно как и иностранная интервенция под мирогарантийными флагами». Переговоры о возможности отправки военного контингента на Украину, которые ведутся «коалицией желающих» во главе с Великобританией и Францией, на самом деле являются подготовкой зарубежной интервенции, заявил Полищук.

По его оценке, сейчас вопрос о миротворчестве не стоит в повестке дня. Согласно международной практике, главным условием развертывания миротворческих сил является достижение мирного соглашения или устойчивого прекращения огня. На данный момент Киев «отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики», – подчеркнул дипломат.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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