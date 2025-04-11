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Пятница, 11 апреля 2025, 11:50 мск

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Беспилотник ВСУ атаковал храм XIX века в Горловке

фото Минобороны РФ

ВСУ с помощью беспилотника атаковали Свято-Покровский храм в Горловке Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. По счастливой случайности никто не пострадал.

«Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с «Бабы-яги» на территорию старинного – постройки XIX века – Свято-Покровского храма в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки. Для нацистов ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ред.) нет ничего святого. В преддверии Вербного воскресенья они беснуются, атакуя наши святыни», – написал градоначальник в своем тг-канале.

Приходько добавил, что снаряд не разорвался, пострадавших нет.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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