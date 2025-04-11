Идут бои за четыре населенных пункта: Белоусову доложили о продвижении армии РФ в Харьковской области

Министр обороны России Андрей Белоусов побывал с инспекцией в зоне проведения специальной военной операции. Он провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о текущей обстановке в зоне СВО, обеспечению войск и характеру действий ВСУ в зоне ответственности группировки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил, что с начала года на Изюмском направлении в Харьковской области российскими войсками освобождено 18 населенных пунктов и более 330 квадратных километров территорий. «В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению», – добавил генерал.

На командном пункте Белоусову также представлен доклад об особенностях применения современных беспилотников различного назначения – как для ударов по противнику, так и для доставки материально-технических средств на передовые позиции, говорится в сообщении ведомства.

Также главе Минобороны «представили средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, разработанные с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки», – отмечается в сообщении.

Белоусов вручил военнослужащим государственные награды, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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