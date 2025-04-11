Минобороны: Киев продолжает односторонние атаки на энергообъекты России

В течение минувших суток ВСУ атаковали пять энергообъектов в четырех российских регионах, сообщило Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики», – сказано в сообщении.

Так, в результате намеренного обстрела 11 апреля в 05:09 пострадал энергообъект «Хвощевская» в Брянской области – произошло отключение высоковольтной линии. Без электроснабжения оставалась часть потребителей в Севском районе.

В Курской области ВСУ обстреляли энергообъект «Мокрушино». В результате разрушилась комплектная трансформаторная подстанция и произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без света оставались бытовые потребители в Беловском районе.

В ЛНР атаке подверглись два объекта энергетики. В результате было повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» в поселке Троицкое. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия. Еще один удар с помощью БПЛА был нанесен по электроподстанции 110 кВ «Рубежная», в результате выведен из строя трансформатор.

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал электроподстанцию 35 кВ Пологи и повредил трансформатор. Без электроснабжения осталось около 7 250 человек в шести населенных пунктах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube