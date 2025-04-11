Российские войска продолжают разгром ВСУ на территории Курской области. Группировка войск «Север» за минувшие сутки в ходе наступления нанесла поражение формированиям семи бригад противника -механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны – около населенных пунктов Горналь и Олешня. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В то же время авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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