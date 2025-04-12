Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на российские энергообъекты

В Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки совершили пять атаки на объекты российской энергетики. Удары зафиксированы в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», – подчеркнули в ведомстве.

По информации Минобороны, в ночь на 11 апреля украинский БПЛА ударил по электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка» в Запорожской области. Без электроснабжения остались около 1 650 человек в пяти населенных пунктах.

Утром того же дня в результате обстрела ВСУ энергообъекта «Кондратовка» в Курской области из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения осталась промышленная нагрузка в Беловском районе.

В ночь на 12 апреля в результате атаки украинского дрона в районе железнодорожной станции Васюринская в Краснодарском крае была повреждена контактная сеть, повлекшая остановку двух пассажирских поездов.

Сегодня утром после обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды» в Курской области. Без света остались около 19 400 бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах.

Кроме того, вечером 10 апреля из-за обрыва провода отключалась высоковольтная линия 110 кВ Южная – Льгов в Курской области. На следующий день во время проведения осмотра под высоковольтной линией обнаружены обломки украинского ударного беспилотника.

Ранее сегодня директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что Москва передает США данные о нарушении Украиной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики. «Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», – сказал дипломат РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube