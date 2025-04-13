Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль село Елизаветовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, бойцы группировки также поразили формирования 11 бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка в ДНР. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 435 боевиков, две боевые бронемашины «Козак», семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии.

Российские силы в течение прошедших суток улучшили положение на основных направлениях спецоперации. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и громят вражеские подразделения в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. Так, группировка нанесла поражение личному составу и технике семи бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Александроград, Карла Маркса, Бурлацкое, Шевченко, Отрадное в ДНР, Филия Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. В результате уничтожены до 130 боевиков ВСУ, боевая бронемашина, автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

В целом за сутки противник потерял на всех фронтах СВО свыше 1280 военнослужащих.

Также сообщается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, место хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центр подготовки операторов БПЛА, место размещения оперативно-тактических ракет, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141 районе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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