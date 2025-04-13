ВС РФ нанесли поражение девяти бригадам и полку ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления в Курской области поразила формирования девяти бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Суджанского района. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Под удар российских военных попали две механизированные, танковая, две десантно-штурмовых бригады, бригада морской пехоты, две бригады территориальной обороны и штурмовой полк ВСУ.

Вместе с тем авиация, беспилотники и артиллерия разгромили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Гнилица, Локня, Малая Рыбица, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки, Запселье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»», – говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 74 010 военнослужащих, уточнили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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